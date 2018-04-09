Çaldıkları kasayı açamayınca cadde kenarında bıraktılar

Bursa’da hırsızlar, gece çaldıkları kasayı açamayınca kaldırıma bırakıp kaçtılar.
Bursa’nın Osmangazi ilçesi Hacı İlyas Mahallesi’nde bulunan bir araç bakım servisine giren hırsızlar, burada bulunan kasayı arabalarına yükleyerek kaçtı. Zanlılar çaldıkları kasayı bir süre açmayı denese de başarılı olamayınca, Pınarbaşı Caddesi’nde kaldırıma bırakarak kaçtılar. Hırsızların battaniyeyle sardığı kasayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı.
Kasanın araç servisi sahibi Metin A.’ya ait olduğu ve içinde şirkete dair evraklarla müşteri çekleri olduğu tespit edildi.
Polis ekipleri kasayı çalanların belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.
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