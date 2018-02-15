Çaldıkları kaynak ve taşlama makinesini satmak isterken yakalandılar

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çaldıkları kaynak ve taşlama makinesini satmaya çalışan hırsızları operasyonla yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, R.A. ve A.B. isimli şahıslar Topçular Mahallesi’nde bir işyerinde çalınan kaynak ve spiral taşlama makinesini satmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Şüpheli R.A.’nın üzerinde işyerinden çalınan cep telefonu ve bir adet araç yedek anahtarı, evinde yapılan aramada ise işyerinden çalınan şarjlı matkap ele geçirildi. Şüpheli A.B.’nin üzerinde ise 2 adet kullanılmış şırınga ile 7 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen hap tespit edildi.
Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan R.A. ve A.B. sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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