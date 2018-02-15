HABER

Çaldıkları kaynak ve taşlama makinesini satmak isterken yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2018 11:34 | Son Güncelleme

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çaldıkları kaynak ve taşlama makinesini satmaya çalışan hırsızları operasyonla yakaladı.Edinilen bilgiye göre, R.A.

Çaldıkları kaynak ve taşlama makinesini satmak isterken yakalandılar

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çaldıkları kaynak ve taşlama makinesini satmaya çalışan hırsızları operasyonla yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, R.A. ve A.B. isimli şahıslar Topçular Mahallesi’nde bir işyerinde çalınan kaynak ve spiral taşlama makinesini satmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Şüpheli R.A.’nın üzerinde işyerinden çalınan cep telefonu ve bir adet araç yedek anahtarı, evinde yapılan aramada ise işyerinden çalınan şarjlı matkap ele geçirildi. Şüpheli A.B.’nin üzerinde ise 2 adet kullanılmış şırınga ile 7 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen hap tespit edildi.
Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan R.A. ve A.B. sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

e-devlet soyağacı sorgulama sayfası hizmete açıldı! e-devlet Soyağacı öğrenme işlemi nasıl yapılır?

e-devlet soyağacı sorgulama sayfası hizmete açıldı! e-devlet Soyağacı öğrenme işlemi nasıl yapılır?

Seda Akgül'den İzzet Yıldızhan'a 10. çocuk için olay cevap 'Herkesin emekliliği bana denk geliyor'

Seda Akgül'den İzzet Yıldızhan'a 10. çocuk için olay cevap 'Herkesin emekliliği bana denk geliyor'

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

4,5 yaşındaki öz kızına kabusu yaşattı

4,5 yaşındaki öz kızına kabusu yaşattı

Son dakika! Emniyet'ten flaş EDS uyarısı

Son dakika! Emniyet'ten flaş EDS uyarısı

Ülke şokta! Bakireyken hamile kaldı

Ülke şokta! Bakireyken hamile kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'de uyuşturucu ticaretine 25 tutuklama

İzmir'de uyuşturucu ticaretine 25 tutuklama

Kayseri'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Kayseri'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Silah kaçakçılığı iddiasıyla 10 kişi adliyede

Silah kaçakçılığı iddiasıyla 10 kişi adliyede

Kurtarmak istediği oğlu ile birlikte toprak altında kalıp, öldü

Kurtarmak istediği oğlu ile birlikte toprak altında kalıp, öldü

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

5 FETÖ şüphelisi adliyeye gönderildi

5 FETÖ şüphelisi adliyeye gönderildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.