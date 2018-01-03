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Çaldıkları minibüsün yakıtı bitince başka aracı çaldılar

YAŞAM HABERLERİ | 03.01.2018 00:45 | Son Güncelleme 4 saat önce

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, bir minibüsü çalan hırsızlar yakıtı biten aracı bırakarak aynı modeldeki başka bir minibüsü çaldı.

Bu akşam saatlerinde, Esentepe Mahallesi Yıldırımer Caddesi'nde Sebahattin Karadağ'a ait 41 E 5330 plakalı minibüsün camını kıran hırsızlar, aracı çaldı. Polis, ihbar üzerine çalınan aracı ararken, bu kez Çamlıtepe Mahallesi Elma Sokak'ta Cemal Ağırcan'a ait 41 NF 3641 plakalı minibüsün çalındığı ihbarı geldi. Olay yerine giden polis, ilk çalınan minibüsün yakıtının bitmesi üzerine hırsızların aracı terkedip, ikinci minibüsün sürmeli olan kapısını açarak aracı çaldıklarını belirledi. Hırsızların, aynı modeldeki iki aracı çalması dikkat çekti. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, yakıtı biten araçta parmak izi topladı, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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