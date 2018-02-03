Çaldıkları motosikletle yakalandılar

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde motosiklet çalan 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hareketlerinden şüphelendikleri şahısları durdurdu. Şahısların motosiklet hırsızlığına karıştığını tespit eden ekipler 3 zanlıyı çaldıkları motosikletle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.