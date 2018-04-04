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Çaldıkları motosikletleri tanınmaz hale getirdiler

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 17:21 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta 5 motosikleti düz kontak yöntemiyle çalıp, parçalarını değiştirerek farklı motosiklet görüntüsü veren şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan ihbarlar üzerine çeşitli tarihlerde il merkezi ve çevre illerde bulunan 5 çalıntı motosiklet ele geçirdi.

Kahramanmaraş’ta 5 motosikleti düz kontak yöntemiyle çalıp, parçalarını değiştirerek farklı motosiklet görüntüsü veren şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan ihbarlar üzerine çeşitli tarihlerde il merkezi ve çevre illerde bulunan 5 çalıntı motosiklet ele geçirdi. Olaylarla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.
Polis tarafından yapılan araştırmada, motosikletlerin park halindeyken düz kontak yöntemiyle çalındıktan sonra parçalarının birbiriyle değiştirilerek tanınmaz hale getirildiği tespit edildi.
Şüpheliler emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken, motosikletler de polis tarafından sahiplerine teslim edildi.
Çalınan motosikletine kavuştuğu için mutlu olduğunu söyleyen Aşır Göçkün, "2017 model motosikletimi çalmışlar ve bütün parçalarını söküp başka motosiklete monte etmişler. Emniyetimiz motorumu buldu diye çok sevinmiştim ama motorumu bu halde görene kadar sevindim. Çünkü motorumun bütün parçalarını sökmüşler. Motoru soymuşlar. Adeta 200-300 liralık motora dönüştürmüşler. Ben bu motoru almak için fabrikada çalıştım ve bu motoru bu hale getirenlerin cezasını çekmesini istiyorum. Hırsızlık büroya çok teşekkür ediyorum ancak benim bu motorumun plakası olmasaydı ve trafikten men olmuş olsaydı bulunmazdı. İnsanlar plakalarını söküp ve trafikten men edilen motorlara binmesinler" diye konuştu.
İbrahim Çınarlıdere isimli mağdur ise motosikletinin bir arkadaş ziyaretinde kilitli olmasına rağmen çalındığını kaydederek, motosikletinin bulunmasında yardımcı olan emniyet teşkilatına teşekkür etti.

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