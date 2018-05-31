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Çaldıkları otomobillerle hırsızlık yapan iki kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2018 19:25 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de, çaldıkları 2 otomobille okul ve iş yerlerinden bilgisayardan karpuza, kasadaki madeni paralardan, sadaka kutusundaki paralara kadar her şeyi çalan 2 hırsız yakalandı.

Çaldıkları otomobillerle hırsızlık yapan iki kişi yakalandı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de, çaldıkları 2 otomobille okul ve iş yerlerinden bilgisayardan karpuza, kasadaki madeni paralardan, sadaka kutusundaki paralara kadar her şeyi çalan 2 hırsız yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iki otomobilin çalınması üzerine harekete geçti. Eski model otomobillerin M.F. (19) ve G.İ. (17) tarafından çalındığı belirlendi. Plaka tanıma sisteminden çalınan ilk otomobildeki plakanın ikinci olarak çalınan otomobilde kullanıldığı tespit edildi. Takibe alınan otomobil Kartepe ilçesinde durdurulmaya çalışıldı. Yaşanan kovalamanın ardından Başiskele ilçesinde yoldan çıkan otomobil kaza yaptı. Kolu kırılan M.F. otomobil içerisinde yakalanırken, G.İ. ise kaçmayı başardı. Uzun süre polisleri peşinden koşturan G.İ., yaklaşık 2 saat sonra Kartepe Avluburun Köyü'nde yakalanarak gözaltına alındı.
Sorguya alınan M.F. ve G.İ.'nin çaldıkları 2 otomobil ile İzmit, Başiskele, Kartepe ilçelerinde bir okuldan laptop, 1 marketten 100 kilo karpuz, 60 kilo kavun, 1 kafeden içecek ve kasadaki madeni 38 TL, son girdikleri kafeden ise kasadaki 250 TL ile sadaka kutusu içerisinde bulunan 500 TL'yi çaldıkları belirlendi. 17 yaşındaki G.İ.'nin hırsızlık suçundan 29 kaydının bulunduğu, 3 suçtan aranmasının olduğu, hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezasının olduğu öğrenildi. M.F. ve G.İ. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Çaldıkları otomobillerle hırsızlık yapan iki kişi yakalandıÇaldıkları otomobillerle hırsızlık yapan iki kişi yakalandıÇaldıkları otomobillerle hırsızlık yapan iki kişi yakalandı

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