Çaldıkları sigaraları satarken yakalandılar

Balıkesir’in Gönen ilçesinde bir marketten çaldıkları sigraları satmak isteyen zanlılar yakalandı.
3500 TL tutarındaki sigarayı başka bir markete satmak üzere olan A.B.B. (22) ve T.S. (25) Gönen İlçe Jandarma ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde yakalandı. Önceki gün meydana gelen olay sonrası gerekli adli makamlara sevk edilen şahıslar mahkemece tutuklanarak Bandırma Cezaevi’ne sevk edildi.
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