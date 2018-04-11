Çaldıran’da iki evde şüpheli yangın

Van’ın Çaldıran ilçesinde boşaltılan iki evde şüpheli şekilde yangın çıktı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Zülfübulak Mahallesi’nde meydana geldi. Bir husumetten dolayı evlerini terk ederek yaklaşık bir sene önce Erciş ilçesine yerleşen Erçelik ailesinin fertlerine ait iki evde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, iki evde ise yaklaşık 50 bin TL değerinde maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.