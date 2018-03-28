Çaldıran’da kaçak sigara operasyonu

Van’ın Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 9 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat ve devriye hizmetleri sonucunda A.G. yönetimindeki 65 DK 955 plakalı minibüs durduruldu. Çaldıran-Doğubayazıt karayolundaki Burçakalan mevkiinde durdurulan araçta yapılan aramada, 9 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el konulurken, A.G. ise çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı.