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Çaldıran’da kaçak sigara operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 13:45 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 9 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat ve devriye hizmetleri sonucunda A.G.

Çaldıran’da kaçak sigara operasyonu

Van’ın Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 9 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat ve devriye hizmetleri sonucunda A.G. yönetimindeki 65 DK 955 plakalı minibüs durduruldu. Çaldıran-Doğubayazıt karayolundaki Burçakalan mevkiinde durdurulan araçta yapılan aramada, 9 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el konulurken, A.G. ise çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı.

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