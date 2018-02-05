Çaldıran’da zehirlenme şüphesi

Van’ın Çaldıran ilçesinde bulantı ve kusma şikayeti bulunan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Salahane Mahallesi’nde bulantı kusma ve baş ağrısı şikayetleri olan bir aile, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan aile fertlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.