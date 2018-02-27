Çalınan 41 koyun bulunarak, sahibine teslim edildi

Afyonkarahisar’da geçtiğimiz hafta çalınan 41 adet koyun, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunurken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz hafta sonu Bayat ilçesi Çukurkuyu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde H.B.’ye ait bir ağılda bulunan 41 adet koyun çalındı. Olayın jandarma ekiplerine bildirilmesinin ardından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu geçtiğimiz gün, 41 adet koyun ve olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Koyunlar sahibine teslim edilirken, 1 araç da muhafaza altına alındı.