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Çalınan aracını görünce polislere haber verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 14:18 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde evinin önünden çalınan aracını sokak üzerinde sahte plaka takılı halde buldu.Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde ismi öğrenilemeyen şahsın evinin önünden 09 FM 940 plakalı aracı çalındı.

Çalınan aracını görünce polislere haber verdi

Aydın’ın Efeler ilçesinde evinin önünden çalınan aracını sokak üzerinde sahte plaka takılı halde buldu.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde ismi öğrenilemeyen şahsın evinin önünden 09 FM 940 plakalı aracı çalındı. Aracının çalındığını polislere bildiren şahıs, aracını kendi imkanları ile de aramaya başladı. Bugün saat 12.30 sıralarında Kemer Mahallesi Ayko 3.caddede hareket halinde bir otomobili durduran, aracı çalınan şahıs ve arkadaşları durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi. Durdurdukları aracın kendisine ait olduğunu ve üzerinde 340182 sahte plaka olduğunu iddia eden şahsın ihbarı üzerine olay yerine gelen Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Müdürlüğü’ne bağlı ekipler durdurulan aracı kullanan şahsı gözaltına aldı. Olay yeri ekiplerinin araçta yaptığı incelemede bir adet tüfek ve kristal diye tabir edilen içilmeye hazır iki adet uyuşturucu düzeneği ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çalınan aracını görünce polislere haber verdi

Çalınan aracını görünce polislere haber verdi

Çalınan aracını görünce polislere haber verdi

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