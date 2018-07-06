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Çalınan buzağı ve kuzularına bir ay sonra kavuştu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 12:34 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Çine ilçesinde, hayvan damından 1 buzağı ve 10 kuzuyu çaldıkları belirlenip, bir ay sonra jandarma tarafından yakalanarak adliyeye sevk edilen 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Çalınan buzağı ve kuzularına bir ay sonra kavuştu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Çine ilçesinde, hayvan damından 1 buzağı ve 10 kuzuyu çaldıkları belirlenip, bir ay sonra jandarma tarafından yakalanarak adliyeye sevk edilen 2 kişiden 1'i tutuklandı. Bulunan hayvanlar, tutanakla sahibine teslim edildi.
Çine'nin kırsal Durumlar Mahallesi'ndeki Şenol Turan'ın evinin yanındaki hayvan damından geçen 3 Haziran gecesi, 1 buzağı ve 10 kuzu çalındı. Sabah durumu fark eden Turan, jandarmaya ihbarda bulundu. MOBESE kameralarını incelemeye alan jandarma hayvanların çalındığı otomobilin plakasını tespit etti. Plakadan yola çıkan jandarma, otomobilin U.M.A.'ya ait olduğunu belirledi. U.M.A., dün (Perşembe) evinde yakalanıp, gözaltına alındı. U.M.A.'nın ifadesinden yola çıkan jandarma, diğer şüpheli M.G.'yi de aynı gün evinde yakaladı. İki şüpheli, jandarmadaki ifadelerinde suçlarını itiraf edip, çaldıkları hayvanları emanet olarak F.Ş.'nin Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'in Çeştepe Mahallesi'ndeki hayvan damına bıraktıklarını söyledi. Bunun üzerine hayvan damına giden jandarma ekipleri çalıntı buzağı ve kuzuları alıp, tutanakla sahibi Şenol Turan'a teslim etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden U.M.A., tutuklanırken, M.G., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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