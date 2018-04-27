HABER

Çalınan köpeği 'Efe'nin bulunmasını istiyor

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 10:54 | Son Güncelleme

MARMARİS'te cep telefon tamircisi olan Yavuz Cura (31), iş yerine girerken önündeki çiçekliğe bıraktığı 25 günlük 'Efe' adlı Golden Retriever cinsi yavru köpeğinin çalındığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Çalınan köpeği 'Efe'nin bulunmasını istiyor

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te cep telefon tamircisi olan Yavuz Cura (31), iş yerine girerken önündeki çiçekliğe bıraktığı 25 günlük 'Efe' adlı Golden Retriever cinsi yavru köpeğinin çalındığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerinde, 1'i kadın 2 kişinin sokaktaki köpeği kucağına alarak yürüdüğü görüldü.
Yeni Yol Caddesi Sevgi Yolu'nda geçen 2 Nisan'da meydana gelen olayda cep telefonu tamircisi Yavuz Cura, sokakta dururken dükkana bir müşterinin gelmesiyle 25 günlük 'Efe' adlı Golden Retriever cinsi yavru köpeğini, dükkanının önünde bulunan çiçekliğe bıraktı. Cura, müşterisiyle ilgilenirken o sırada sokaktan 1'i kadın 2 kişi geçti. Bu 2 kişiden kadın olanı, yavru köpeği kucağına alarak yürüyerek gözden uzaklaştı. İki dakika sonra köpeğini almak için çiçekliğe yönelen Cura, köpeğini göremeyince önce komşu esnafın şaka yaptığını düşündü. Sonra köpeğinin kaybolduğunu anlayan ve tüm çabalarına rağmen bulamayan Cura, sokaktaki marketin güvenlik kamerasının çektiği görüntüyü izleyince hırsızlık şikayetiyle polise başvurdu. Aradan 25 gün geçmesine rağmen Efe, bulunamadı. Cura, "Bu erkek ve kadın, beni takip ederek yavru köpeğimi çaldı. Dükkanımın önündeki çiçekliğe köpeğimi bıraktım, iki dakika içinde müşteri ile ilgilenirken çalıp hiçbir şey olmamış gibi yürüyüp gitmişler. Kamera kayıtlarından şüpheliler belli ancak halen bir sonuç yok. Köpeğimin gönlümdeki değeri, paha biçilemez. Bu tür cins köpekler pet shop ve çevrede bin ila bin 500 lira arasında satılıyor. Üç haftadır işi gücü bıraktım gece-gündüz Efe'mi çalanları bulmak için seferber oldum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Çalınan köpeği 'Efe'nin bulunmasını istiyorÇalınan köpeği 'Efe'nin bulunmasını istiyorÇalınan köpeği 'Efe'nin bulunmasını istiyorÇalınan köpeği 'Efe'nin bulunmasını istiyor

Karamollaoğlu'na şok! Son gün iptal edildiKaramollaoğlu'na şok! Son gün iptal edildi
İran'dan Telegram'a şok! Lisansını iptal ettiİran'dan Telegram'a şok! Lisansını iptal etti
Şehidi binlerce kişi uğurladıŞehidi binlerce kişi uğurladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk

'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk

Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı

Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı

Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifade!

Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifade!

Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş ne ceza alacak? TFF talimatnamesi men cezası ve ihraç diyor...

Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş ne ceza alacak? TFF talimatnamesi men cezası ve ihraç diyor...

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

İlginizi Çekebilir

Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı

Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı

'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk

'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Baba cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

Baba cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

Ukraynalı kadın, balkonda asılı halde bulunmuştu! Olena'nın tekstilci sevgilisi konuştu!

Ukraynalı kadın, balkonda asılı halde bulunmuştu! Olena'nın tekstilci sevgilisi konuştu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı

Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı

Fransız turist boş arsaya çadır kurdu, mahalle ayağa kalktı

Fransız turist boş arsaya çadır kurdu, mahalle ayağa kalktı

Hayvan otlatan iki çocuk sulama göletinde ölü bulundu

Hayvan otlatan iki çocuk sulama göletinde ölü bulundu

Mersin'de vahşet! Kayıp bar işletmecisinin cesedi korkunç halde bulundu

Mersin'de vahşet! Kayıp bar işletmecisinin cesedi korkunç halde bulundu

Çekirgeler ilçeyi istila etti! Vatandaşlar yardım bekliyor

Çekirgeler ilçeyi istila etti! Vatandaşlar yardım bekliyor

'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk

'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.