Çalınan koyunların yürütülerek götürülmesi kamerada

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, bir ağıldan çalınan 12 koyunun yürütülerek götürülmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Hayvanları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Soner Ç. (23), adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

​​Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde gece Şehmus Öğüt'e ait ağıla giren bir kişi, içerdeki 12 koyunu çaldı. Sabah uyanıp, koyunlara yem vermek için ağıla giren Öğüt, hayvanları göremeyince polise haber verdi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemedi. Görüntülerde, bir kişinin yüzünü kazağıyla kapatarak koyunları yürüterek götürdüğü saptadı. Görgü tanıklarının ifadesinde başvuran ekipler, hırsızlık şüphelisi olarak Soner Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Soner Ç., sorgusunda, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Soner Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.