Çalınan küçükbaşlar, polis tarafından bulundu

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA) - MARDİN'in Nusaybin ilçesinde evin avlusundan 5 gün önce çalınan 9 koyun ve 1 koç, polis ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.
Nusaybin'in Abdulkadir Paşa Mahallesi, Umut Caddesi üzerinde A.Ş.'ye ait 10 küçükbaş, 5 gün önce hırsızlar tarafından evin avlusundan çalındı. Hırsızlık sonrası Nusaybin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri, küçükbaşların götürüldüğü güzergahtaki tüm mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Boş bir arsaya bırakılan 10 küçükbaş, polis ekipleri tarafından bulunup sahibine teslim edilirken, 4 kişi kaçtı. Eşkalleri tespit edilen 4 hırsızın yakalanması için araştırma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Adnan Oktar ve kediciklerin yatak odası ilk kez görüntülendi
İstanbul'da 18 yaşındaki kıza güpegündüz taciz: Dondum kaldım
Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!
Kastamonu Belediyesi eski uçağı 'millet kıraathanesi' yaptı
20 yıl sonra çıplak halde ilk kez görüntülendi!
Çok dikkatli olun! Onu bu hale neyin getirdiğine inanamayacaksınız
CHP yönetiminden yeni açıklama: Maksimum toplanabilecek imza 450-470 civarında
Ata tecavüz eden sapığın savunması şoke etti: Bana göz kırpmıştı
Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'
Kaçak kaşar peyniri imalathanesinde iğrenç görüntü
Milyonlarca cep telefonu kullanıcısına için kötü haber! Her an ücretli olabilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum