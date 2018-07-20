HABER

Çalınan küçükbaşlar, polis tarafından bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2018 18:11 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde evin avlusundan 5 gün önce çalınan 9 koyun ve 1 koç, polis ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Çalınan küçükbaşlar, polis tarafından bulundu

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA) - MARDİN'in Nusaybin ilçesinde evin avlusundan 5 gün önce çalınan 9 koyun ve 1 koç, polis ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.
Nusaybin'in Abdulkadir Paşa Mahallesi, Umut Caddesi üzerinde A.Ş.'ye ait 10 küçükbaş, 5 gün önce hırsızlar tarafından evin avlusundan çalındı. Hırsızlık sonrası Nusaybin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri, küçükbaşların götürüldüğü güzergahtaki tüm mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Boş bir arsaya bırakılan 10 küçükbaş, polis ekipleri tarafından bulunup sahibine teslim edilirken, 4 kişi kaçtı. Eşkalleri tespit edilen 4 hırsızın yakalanması için araştırma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Çalınan küçükbaşlar, polis tarafından bulundu

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiftten 3 tavsiyeGünde 18 saat orgazm olan çiftten 3 tavsiye
Şanlıurfa'da 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandıŞanlıurfa'da 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Kuzen cinayetine tutuklamaKuzen cinayetine tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Birine tecavüz edene kadar serbest

12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Birine tecavüz edene kadar serbest

İstanbul'da 18 yaşındaki kıza güpegündüz taciz: Dondum kaldım

İstanbul'da 18 yaşındaki kıza güpegündüz taciz: Dondum kaldım

Samsun'da zihinsel engelli okulundaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı!

Samsun'da zihinsel engelli okulundaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı!

Kastamonu Belediyesi eski uçağı 'millet kıraathanesi' yaptı

Kastamonu Belediyesi eski uçağı 'millet kıraathanesi' yaptı

Burçlar tatil rotanızı da belirliyor! İşte burcunuzun özelliklerine göre tatil rotaları...

Burçlar tatil rotanızı da belirliyor! İşte burcunuzun özelliklerine göre tatil rotaları...

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.