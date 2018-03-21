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Çalınan motor tarlaya atılmış halde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 09:31 | Son Güncelleme

Karaman’da gece saatlerinde çalınan motosiklet, gündüz devriye görevi yapan polis ekibi tarafından tarlaya atılmış halde bulundu.Edinilen bilgiye göre, motosiklet sahibi Uğur K., her gün olduğu gibi akşam okul dönüşü 70 AB 452 plakalı motosikletini Beyazkent Mahallesi’nde bulunan evinin önüne park etti.

Karaman’da gece saatlerinde çalınan motosiklet, gündüz devriye görevi yapan polis ekibi tarafından tarlaya atılmış halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, motosiklet sahibi Uğur K., her gün olduğu gibi akşam okul dönüşü 70 AB 452 plakalı motosikletini Beyazkent Mahallesi’nde bulunan evinin önüne park etti. Sabah okula gitmek için evinden çıkan Uğur K., motosikletini park ettiği yerde bulamayınca Yunus Emre Polis Merkezine giderek motosikletinin çalındığını bildirdi. Aynı gün öğle saatlerinde Beyazkent Mahallesi çevresinde devriye görevi yapan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, elma bahçelerinin arasındaki boş tarlada bir motosikletin gelişi güzel olarak atılmış olduğunu fark etti. Motosikletin yanına giderek plakasını sorgulatan ekip, motosikletin gece saatlerinde Beyazkent Mahallesi’nden çalınan motor olduğunu öğrendi. Motosikleti çalan kişi veya kişilerin tespit edilebilmesi için olay yeri inceleme ekibi çağrılarak, motorda parmak izi çalışması yapıldı. Düz kontak yaparak çalındığı anlaşılan motosikletin hasar gördüğü de tespit edildi. Yapılan çalışmaların ardından motosiklet, sahibine tutanakla teslim edildi.

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