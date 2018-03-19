Çalınan motosikletini 10 ay sonra tesadüfen hastane bahçesinde buldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 10 ay önce motosikletini çaldıran vatandaş, motosikletini tesadüf eseri hastane bahçesinde park halinde buldu. Olay yerine gelen polis, motosikletin ihbarı yapan vatandaşa ait olduğunu belirlerken, motosikleti 800 lira karşılığında satın aldığını söyleyen motosikletin bir diğer sahibi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Manavgat Devlet Hastanesinde görev yapan kardeşini ziyaret için hastaneye giden Mustafa Çetin isimli vatandaş, aracını park ettiği sırada önünde park halindeki plakasız motosikletin 10 ay önce evinin önünden çalınan motosikleti olduğunu fark etti. Mustafa Çetin’in ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekibi, motosikletin şase numarasından yaptığı sorgulamada motosikletin Çetin’in çalınan motosikleti olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından motosiklet Mustafa Çetin’e teslim edilirken, koşarak gelen bir vatandaş motosikletin kendisine ait olduğunu ifade etti. R.Ç. isimli şahıs otelde aşçı olarak çalıştığını ve motosikleti geçen yıl 800 lira karşılığında otelde çalışan Berkant isimli kişiden aldığını söyledi.

Motosikletinin 2017 yılı Mayıs ayında çalındığını belirten Mustafa Çetin, "Kasaplar Mahallesi 8527 Sokak’ta Efe Apartmanı önünden gece 05.00-06.00 sıralarında 07 JB 537 plakalı motosikletim bir araca yüklenmek suretiyle götürülmüş. Aynı gün gidip emniyete çalıntı ihbarında bulundum. Bugün hastaneye doktor olan kardeşimi ziyarete geldim. Aracımı park ederken bir an önümde çalınan motosikletimi gördüm. Önce gözlerime inanamadım. Hemen hastane polisine durumu bildirdim. Plakası olmadığı için şase numarasından yapılan sorgulamada motosikletin benim çalınan motosikletim olduğu belirlendi. 10 ay sonra tesadüfen motosikletime kavuştum” dedi.

Motosiklet polisler tarafından sahibine teslim edilirken, motosikleti satın aldığını söyleyen R.Ç. ise emniyete götürüldü.