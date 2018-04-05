Çalınan otomobiline Adana’da kavuştu

İstanbul’dan geçen yıl kasım ayında çalınan otomobil, Adana polisi tarafından bulunarak, hala taksitlerini ödeyen sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi’ndeki oto tamirhaneleri ve kaportacılardaki şüphelendiği araçların kontrolü sırasında bir otomobilin şase numarasından geçen kasım ayında İstanbul’da çalındığını belirledi. Bunun üzerine iş yeri sahibi B.K., ekipler tarafından gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli B.K., piyasa değeri 100 bin liranın üzerinde olan otomobili tanımadığı bir kişiden 30 bin liraya aldığını iddia etti.

Adliyeye sevk edilen şüpheli B.K., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Polis aracın sahibi Ragıp Necdet Demirbilek’e (59) ulaşıp otomobilini teslim alması için Adana’ya davet etti.

Adana Emniyet Müdürlüğüne gelen Demirbilek, kredi çekerek aldığı ve taksitlerini ödemeye devam ettiği aracının bulunmasından dolayı polislere teşekkür etti.

Demirbilek, evine giren hırsızın 6 bin lira, 8 yarım altın ve yeni aldığı otomobilin kontak anahtarını alıp evinin önündeki aracının çaldığını belirtti.

Olaydan sonra polise şikayette bulunduğunu ifade eden Demirbilek, "Aracım çalındıktan yaklaşık bir ay sonra Adana polisi arayıp otomobilimi bulduklarını söyledi. Şaşırdım ve çok sevindim. Kredi çekip aracı almıştım. Hala taksitlerini ödüyorum" dedi.

Demirbilek, daha sonra aracını teslim alıp İstanbul’a gitmek üzere yola çıktı.