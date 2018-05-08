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Çalıntı araçları parçalarken yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2018 16:44 | Son Güncelleme

ANTALYA'da polis, İstanbul'dan çalındığı belirlenen 4 aracı parçalamaya çalışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Bülent TATOĞULLARI- Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da polis, İstanbul'dan çalındığı belirlenen 4 aracı parçalamaya çalışan 3 kişiyi gözaltına aldı. Polis, otomobile ait parçalara el koydu. Bir istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesi Lara Caddesi'nde bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda İstanbul'dan çalındığı belirlenen çeşitli marka 4 araç ve bu araçlara ait çeşitli parçalar ele geçirildi. Olayla ilgili H.B., H.D. ve H.E. gözaltına alındı. Sağlık kontrolleri sonrasında ifade işlemi için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden H.D. ve H.E. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, H.B. adliyeye sevk edildi. Araç parçalarına ise polis tarafından el konuldu.

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