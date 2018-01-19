Çalıntı bakır kablolarla yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Buharkent ilçesinde bir elektrik firmasından 300 metre bakır tel çalan İ.K., jandarmanın MOBESE kameralarını incelemesiyle yol kontrol noktasında yakalandı.
Kızıldere Mahallesi'ndeki bir elektrik firmasından dün gece, 300 metre bakır tel kablo, minibüsle gelen 1 kişi tarafından çalındı. Kabloların çalındığı farkeden firma yetkilileri durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, olay yerindeki incelemelerinin ardından MOBESE kameralarından minibüsün yerini tespit etti. Şüphelinin içinde bulunduğu minibüs, yol kontrol noktasında durduruldu. Minibüsteki aramada, çalıntı 300 metre bakır kablo ele geçirilirken, aracı kullanan İ.K., gözaltına alındı. Ele geçirilen bakır kablolar, firma yetkililerine tutanakla teslim edilirken, İ.K.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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