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Çalıntı eşya operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2018 10:23 | Son Güncelleme

AVCILAR'da çalıntı eşyalar gizlendiği belirlenen 6 hurda deposuna eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Çalıntı eşya operasyonu

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da çalıntı eşyalar gizlendiği belirlenen 6 hurda deposuna eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, çalıntı olduğu değerlendirilen 34 çuval plastik hammaddesi, 8 koli içerisinde 173 yemek malzemesi, 3 çuval örgü tipi, 2 kompresör, 1 çim biçme makinesi, 3 elektrikli testere, 2 matkap ve 5 vantilatör ele geçirildi.
Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri, son dönemde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak suç eşyalarını satın alan ve bulunduran kişiler ve işyerleri ilgili istihbarat çalışması yaptı. Çalışmalar sonucunda Yeşilkent Mahallesi’nde hurdacı olarak faaliyet gösteren 6 işyeri hakkında savcılıktan arama kararı alındı. 10 araçla eşzamanlı hareket eden ekipler, belirlenen hurdacılara operasyon yaptı.

ZİNCİR ELEKTRİKLİ TESTERE İLE KESİLDİ

Operasyonda bir binanın zemin katındaki demir kapının kalın zincirle ve iki büyük kilitle kapatıldığı belirlendi. Hurdacının telefonuna ulaşan ekipler, bu kişinin Yalova’da olduğunu belirleyince kapıyı açmak için harekete geçti. Demir kesme makasını kullanan polisler tüm çabalarına rağmen sonuç alamayınca, yakındaki bir oto tamircisindeki elektrikli testereyi getirtti. Elektrikli testere ile sürdürülen operasyonda kalın zincir kesildi. İçeri giren polisler hurda malzemeleri arasında çalıntı olduğu değerlendirilen mal ve malzemelere el koydu.
Toplam 6 adreste eşzamanlı yapılan operasyonda, 1 ruhsatsız tabanca, çalıntı olduğu değerlendirilen 34 çuval plastik hammaddesi, 8 koli içerisinde 173 yemek malzemesi, 3 çuval örgü tipi, 2 kompresör, 1 çim biçme makinesi, 3 elektrikli testere, 2 matkap ve 5 vantilatör ele geçirildi.

Depo sahipleri hakkında yasal işleme başlandı, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(FOTOĞRAF)

Çalıntı eşya operasyonuÇalıntı eşya operasyonuÇalıntı eşya operasyonuÇalıntı eşya operasyonu

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