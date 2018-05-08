Çalıntı motosiklet baskınında polislere ateş açıldı: 2 yaralı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde çalıntı motosiklet olan eve yapılan baskında tüfekle açılan ateş sonucu 2 polis memuru hafif yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalıntı motosiklet ihbarı üzerine bir eve baskın yaptı. Polis ekiplerini fark eden şüpheliler, evden pompalı tüfekle ateş açtı. 2 polis memuru hafif yaralanırken, evde bulunan M.T., A.G. ve O.G. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 53 gram esrar, 88 captagon hap, 3 kurusıkı tabanca, 7 fişek, 3 şase numarası kazınmış motosiklet, 1 çalıntı kaydı olan motosiklet, çalıntı olduğu düşünülen laptop, telefon, tablet, kamera, TV ele geçirildi.

Yaralı polisler İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.

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