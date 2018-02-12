Çalıntı motosiklet cinayeti sanıklarına müebbet istemi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, geçen eylül ayında, çalıntı motosikleti çalmak isteyen Yusuf Türker’i (20) tabancayla öldürdükleri iddiasıyla 1'i tutuklu 2 sanık hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Umut Çiftçi (20) hakkında ‘kasten öldürmek' ve 'yağma’ suçlarından ömür boyu ve 15 yıl ağır hapis, tutuksuz sanık Cemalettin D. (20) hakkında ise ‘kasten öldürmek’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açtı.

Olay, 2017 yılının Eylül ayında, merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde meydana geldi. Nilüfer ilçesinde kadın sürücü Y.Y.’nin, iddiaya göre, motosikletini çalan Cemalettin D., daha sonra arkadaşları Umut Çiftçi ve Burak Örekli (23) ile buluşmak için Vakıf Mahallesi 2. Vatansever Sokak'taki boş binaya geldi. Bu sırada, çalıntı motosikleti çalmaya çalışan Yusuf Türker'i fark eden Umut Çiftçi, yanındaki tabancayla ateş açtı. Türker, olay yerinde yaşamını yitirirken, şüpheliler ise yoldan geçen K.D.'nin aracını gasbederek, kaçtı. Olayın ardından soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, Umut Çiftçi ile Cemalettin D.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Çiftçi tutuklanırken, Cemalettin D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cinayetle ilgili aranan üçüncü şüpheli Burak Örekli ise geçen yılın kasım ayında, Gürsu ilçesinde polislerle girdiği silahlı çatışmada öldü.

TUTUKLU VE TUTUKSUZ 2 SANIĞA ÖMÜR BOYU HAPİS

​Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya, olayla ilgili soruşturmayı tamamladı ve sanıklardan birinin ölmesi nedeniyle 2 sanık hakkındaki iddianamesini hazırladı. Savcı Kaya, tutuklu sanık Umut Çiftçi hakkında ‘kasten öldürmek’ ve ‘yağma’ suçlarından ömür boyu ve 15 yıl ağır hapis, tutuksuz sanık Cemalettin D. hakkında ise ‘kasten öldürmek’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Sanıkların, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

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