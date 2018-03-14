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Çalıntı motosikletle yakalanan şahıs gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 12:47 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, çalıntı motosiklet ile polis ekiplerine yakalanan şahıs gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, daha önceden Cumhuriyet Mahallesinde çalınan plakası öğrenilemeyen bir motosikletin bulunmasına yönelik Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalıntı motosikletle yakalanan şahıs gözaltına alındı

Adıyaman’da, çalıntı motosiklet ile polis ekiplerine yakalanan şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, daha önceden Cumhuriyet Mahallesinde çalınan plakası öğrenilemeyen bir motosikletin bulunmasına yönelik Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde çalıntı motosiklet Sitilce mevkiinde yakalandı. Yakalanan çalıntı motosiklet muhafaza altına alınırken çalıntı motosikleti kullandığı esnada yakalanan İ.Y., isimli şahıs ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan İ.Y., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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