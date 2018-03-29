Çalıntı otomobili vatandaşlar buldu

Bursa’da çalıntı otomobil vatandaşların dikkati sayesinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 27 Mart Salı gecesi Yıldırım İsabey Mahallesi’nde bir vatandaşa ait park halindeki 43 RH 749 plakalı otomobil, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilin bulunması için tahkikat başlattı. Aracı çalan kişiler gece çaldıkları arabayı sabah 07:30 sularında Yıldırım Karapınar Mahallesi’ne bıraktı. Mahalle sakinleri durumdan şüphelenip durumu Karapınar Muhtarı Mehmet Çakır’a bildirdi. Muhtar Çakır jandarmayı aradı. Mahalle muhtarı şüpheli kişilerin mahallede bir bakkala girdiğini de öğrendi ve bunu jandarma ekiplerine anlattı. Bu durum üzerine jandarma ekipleri bakkalın kamera görüntülerini inceleyip, şüpheli kişilerin eşkaline ulaştı. Araç sahibine teslim edilirken, hırsızlır her yerde aranıyor.