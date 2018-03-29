Çalıntı otomobili vatandaşlar buldu

Bursa’da çalıntı otomobil vatandaşların dikkati sayesinde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, 27 Mart Salı gecesi Yıldırım İsabey Mahallesi’nde bir vatandaşa ait park halindeki 43 RH 749 plakalı otomobil, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilin bulunması için tahkikat başlattı. Aracı çalan kişiler gece çaldıkları arabayı sabah 07:30 sularında Yıldırım Karapınar Mahallesi’ne bıraktı. Mahalle sakinleri durumdan şüphelenip durumu Karapınar Muhtarı Mehmet Çakır’a bildirdi. Muhtar Çakır jandarmayı aradı. Mahalle muhtarı şüpheli kişilerin mahallede bir bakkala girdiğini de öğrendi ve bunu jandarma ekiplerine anlattı. Bu durum üzerine jandarma ekipleri bakkalın kamera görüntülerini inceleyip, şüpheli kişilerin eşkaline ulaştı. Araç sahibine teslim edilirken, hırsızlır her yerde aranıyor.
İlber Ortaylı'dan Ankara çıkışı: Soysuz bir kent değil!
Türkiye'nin konuştuğu cinayette karar çıktı
İşte WhatsApp'ta sizi engelleyenlere mesaj atmanın yolu
Almanya'da Türk boksör Tunahan Keser'i 'Franky' öldürmüş!
Frikik üstüne frikik! O kıyafeti giydiğine bin pişman oldu
Rus-ABD çatışmasının eşiğinden dönüldü!
Üniversitelilere dolandırıcı şoku!
Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
'Arayanı göstereceğim' diye kişisel bilgilere erişiyorlar! BTK Başkanı'ndan uyarı
Android kullanıcıları dikkat! Bu virüs size de bulaşmış olabilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum