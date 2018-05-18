Çalıntı otomobille koyun hırsızlığına çamur engeli

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı ekipleri, çamura saplanmış bir otomobilin içinde 8 koyun bulup, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, otomobil ile koyunların çalıntı olduğunu belirledi. Koyunlar sahibine teslim edilirken, güvenlik kamerası kayıtlarından, otomobili Uşak'ın Eşme ilçesinden çaldığı belirlenen B.M.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alaşehir Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ekipleri, saat 03.30 sıralarında, devriye görevi yaparken, Türkmenköy Mahallesi Güllübahçe Mevkisi'nde, hareket etmeyen, farları yanık bir otomobil olduğunu farketti. Yanına gittiklerinde çamura saplanmış olan plakasız aracın içinde 8 koyun bulunduğu görüldü. Otomobil sürücüsüne ise çevredeki aramalara rağmen rastlanamadı. Bunun üzerine koyunların çalıntı olabileceğinden şüphelenilip, durum Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirildi. Jandarma, otomobilin ve koyunların çalıntı olduğunu belirledi. Ayakları bağlı halde olan, 4'ü arka koltukta, diğerleri ise bagajdaki, havasızlıktan boğulmak üzere olan toplam 8 koyun kurtarılıp, yediemin olarak Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'na teslim edildi. Soruşturma başlatan jandarma, çalınan koyunların Yeniköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan Adem Aslan'a ait olduğunu belirledi. Koyunlar tutanakla sahibi Aslan'a teslim edildi.

Koyunlarına kavuşmanın sevincini yaşayan Aslan, "Koyunlarıma en son dün saat 21.00 sıralarında yem verdim. Sabah 09.00'da tekrar gittiğimde koyunlarım ağılda yoktu. Durumu jandarmaya bildirdim. Kısa sürede koyunlarımı bulan Alaşehir Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ekipleri ve jandarmaya teşekkür ediyorum" dedi.

Jandarma, olayda kullanılan otomobilin, geçen 28 Şubat'ta Uşak'ın Eşme ilçesinden, Alaşehirli olan B.M. tarafından çalındığını tespit etti. Güvenlik kamerası kayıtlarının da bulunduğu belirtildi. Koyunları çalan kişinin de B.M. olduğu sanılırken, yakalanması için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI



