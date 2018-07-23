HABER

Çalıntı otomobilleri parçalayarak satan çeteye operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2018 16:08 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’te, çalıntı ve hacizli otomobilleri parçalayarak sattığı belirlenen 4 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı.

Çalıntı otomobilleri parçalayarak satan çeteye operasyon

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, çalıntı ve hacizli otomobilleri parçalayarak sattığı belirlenen 4 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri çalıntı ihbarı yapılan otomobilleri bulmak için yaptığı takip sonucunda araçların tamirhanede parçalanarak satıldığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polisin operasyon düzenlediği tamirhanede Almanya’dan çalınan 2 otomobil plakası, 6 otomobil, 11 otomobil motor bloğu, 2 otomobil plakası ve çok sayıda yedek parça ele geçirdi. Olayla ilgili olarak tamirhanedeki A.H., O.G.H., M.M.A. ve R.A. gözaltına alındı.
Şebeke üyelerinin çalıntı ve hacizli araçları parçalayarak sattığı belirlenirken, tamirhanede ele geçirilen malzemelerle yaklaşık 1 milyon 500 bin lira zararın da engellendiği öğrenildi. Şüpheliler emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Çalıntı otomobilleri parçalayarak satan çeteye operasyonÇalıntı otomobilleri parçalayarak satan çeteye operasyonÇalıntı otomobilleri parçalayarak satan çeteye operasyonÇalıntı otomobilleri parçalayarak satan çeteye operasyon

PARTNERParfümü bile para kokuyor: Dakikada 1 milyon dolar!Parfümü bile para kokuyor: Dakikada 1 milyon dolar!
Zerzevan Kalesi'nde kazılara yeniden başlandıZerzevan Kalesi'nde kazılara yeniden başlandı
Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktıKovalamaca sonucu durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Muazzez Ersoy'un Adnan Oktar'dan aldığı para ortaya çıktı

Muazzez Ersoy'un Adnan Oktar'dan aldığı para ortaya çıktı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bakan yardımcıları belli oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bakan yardımcıları belli oldu

Bedelli askerlikte gün sayısı değişti, sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi

Bedelli askerlikte gün sayısı değişti, sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'nin en pahalı tuvaleti sadece 2 gün dayanabildi

Türkiye'nin en pahalı tuvaleti sadece 2 gün dayanabildi

KKTC'de filmlere konu olacak olay! Eskortun evini karıştırınca...

KKTC'de filmlere konu olacak olay! Eskortun evini karıştırınca...

Tokat'ta kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ın amcası Niyazi Atış serbest kaldı

Tokat'ta kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ın amcası Niyazi Atış serbest kaldı

İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı

İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı

Erzincan'da akılalmaz olay! Yavru kangal, kaybolan keçileri bulup sahibine teslim etti

Erzincan'da akılalmaz olay! Yavru kangal, kaybolan keçileri bulup sahibine teslim etti

Samsun'daki Go-Kart faciasında dehşeti yaşayan Nurjemal Annalyyev: Eğlenmek için gittim, canımdan olacaktım

Samsun'daki Go-Kart faciasında dehşeti yaşayan Nurjemal Annalyyev: Eğlenmek için gittim, canımdan olacaktım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.