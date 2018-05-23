Çalıntı tarım aletleri yüklü kamyonet şarampole yuvarlandı

ESKİŞEHİR,(DHA)- BİLECİK'in Pazaryeri ilçesinde, 2 ayrı bağ evinden yaklaşık 10 bin lira değerinde tarım aleti çalan 4 kişinin içinde bulunduğu kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazadan yara almadan kurtulan şüpheliler, kamyoneti ve kasasındaki çalıntı tarım aletlerini çekiciyle Eskişehir'e getirince polisler tarafından yakalandı.

Pazaryeri ilçesine bağlı Dereköy'de dün meydana gelen olayda A.T., M.T., M.Ö. ve R.A. sera bahçelerindeki iki ayrı bağ evinden yaklaşık 10 bin lira değerinde tarım aleti çaldı. Şüphelilerin çaldıkları tarım aletlerini yükledikleri kamyonet ilçe çıkışında şarampole yuvarlandı. Kazadan yara almadan kurtulan şüpheliler, çağırdıkları çekiciyle kamyoneti ve içindeki çalıntı tarım aletlerini Eskişehir'e getirdi. 4 şüpheli, Yenidoğan Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Çarşısı'nda polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden R.A.'nın çeşitli suçlardan hakkında 3 ayrı yakalama kararı bulunduğu belirlendi. 4 şüpheli, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinden gelen jandarma ekiplerine teslim edildi.

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