Çalıntı teller gömülü halde bulundu

Iğdır’da elektrik şantiyesinden 11 adet alüminyum iletken tel makarayı çalan 3 kişi gözaltına alındı. Çalıntı teller gömüldüğü yerden çıkartıldı.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır’ın Aralık ilçesi D-80 karayolu üzerinde bulunan elektrik şantiyesinden 11 adet alüminyum makara iletken tel çalındı. Hırsızlığı fark eden firma sahibi, Aralık Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu. Ekipler, iletken telleri çalan H.S. isimli firari şahıstan telleri satın alan hurdalık sahibi Y.A., N.Ç. ve O.A. isimli şahısları gözaltına aldı. Y.A. isimli hurdalık sahibi ifadesinde satın aldığı elektrik tellerini, Iğdır merkezde bulunan evinin bahçesine gömdüğünü söyledi. Yapılan kazı çalışmasında çalıntı teller ikamet bahçesinde gömülü halde bulundu. Çalıntı teller gömüldüğü yerden çıkartılırken, zanlıların emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.
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