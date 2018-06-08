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Çalışanı tarafından 31 bin lira dolandırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2018 17:01 | Son Güncelleme

ANTALYA'da taşımacılık şirketi sahibi iş adamı M.O., sokaktan yanına alıp sahip çıktığı çalışanı Abdurrahman B.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da taşımacılık şirketi sahibi iş adamı M.O., sokaktan yanına alıp sahip çıktığı çalışanı Abdurrahman B. tarafından 31 bin lira dolandırıldı. Olay, dün Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde meydana geldi. Patronu M.O.'dan "Yeğenim gelecek, araba ve bir miktar para lazım" diye para isteyen Abdurahman B., daha sonra patronunun verdiği otomobil ve 45 bin lira limitli kredi kartıyla Antalya'ya geldi. M.O, saat 11.30 gibi havalimanından yeğenini alması gereken Abdurrahman B.'den ses çıkmayınca telefonla aradı, ancak ulaşamadı. İş adamı M.O., cep telefonuna gelen kredi kartı bilgisiyle şoke oldu. Abdurrahman B.'nin, saat 09.57 ile 10.07 arasında 10 dakika içinde patronunun kredi kartından 25 bin 500 lira çektiği, başkalarına para havale ettiği ortaya çıktı. Toplamda ise kredi kartından 31 bin lira kullanıldığı tespit edildi. Olay sonrası kartı kapattırdığını söyleyen M.O., "Adeta şok olduk. Hemen polise gittik. Polis evinde arama yaptı ama bir sonuç yok. Ortadan kayboldu. Kendisine sahip çıktım, başıma bu geldi. Harcama yaparken güvenlik kameralarına takılmış, onları izliyoruz. Elimizden gelen bu" dedi. Polis, Abdurrahman B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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