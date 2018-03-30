IHAAW135024-ASA/30-03-2018

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, "Dün akşam itibariyle 4 C’den 4 B’ye geçecek kardeşlerimizle ilgili kararnamemiz resmi gazetede yayınlanmış durumda. Yüzde on ücret artışıyla ve izin süreleri düzenleyerek 4C ’den 4 B’ye emekçi kardeşlerimizin geçişini 2 Nisan itibarıyla gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

30.03.2018 13:50:24 TSI

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