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Çalışma yapılan yol çöktü kamyon çukura düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 15:44 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kanalizasyon yenileme çalışmalarında bir hafriyat kamyonu aşırı yağmurla birlikte çöken yola devrildi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kanalizasyon yenileme çalışmalarında bir hafriyat kamyonu aşırı yağmurla birlikte çöken yola devrildi. Kazada maddi hasar oluşurken kamyon şoförü son anda kendini dışarı atarak yara almadan kurtuldu.
Turgutlu’da meydana gelen olayda Şehit Oğuz Erbay Sokak üzerinde yapılan kanalizasyon yenileme çalışmalarında yolun çökmesiyle birlikte hafriyat kamyonu çöken yola devrildi. Kamyon sürücüsü Kamil Savcı’nın son anda kendini araçtan atarak kurtulduğu kazada yaralanan olmadı. Çalışmalar esnasında döşenen dev borular için açılan yoldan çıkarılan hafriyatın kamyonun damperine boşaltıldığı öğrenildi. Çalışmalar devam ederken yağmurla birlikte gevşeyen yolun çökmesiyle tonlarca ağırlıktaki hafriyat kamyonu oluşan göçüğe devrildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken çalışmalara kısa süre ara verildi.

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