HABER

Çalışma yapılan yola giren otomobil setten uçtu: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2018 23:38 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Erenler ilçesinde, kavşak çalışması nedeniyle trafiğe kapalı yola giren otomobil, setten uçtu.

Çalışma yapılan yola giren otomobil setten uçtu: 1 yaralı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde, kavşak çalışması nedeniyle trafiğe kapalı yola giren otomobil, setten uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.30 sıralarında Karasu Çevreyolu, Küpçüler mevkiinde meydana geldi. Karasu’dan Adapazarı istikametine 33 EJD 49 plakalı otomobiliyle ilerleyen Beytullah N., iddiaya göre Küpçüler üst geçit mevkiinden itibaren köprülü kavşak çalışması nedeniyle trafiğe kapalı olması gereken yola girerek D-100 istikametine doğru ilerlemeye devam etti. Atatürk Sanayi kavşağına 100 metre kala iş makineleri tarafından yolun bölünmesiyle oluşan seti fark etmeyen sürücüsünün, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil setten aşağı düştü. Kaza nedeniyle otomobil kullanılamaz hale gelirken sürücünün yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen ablası yaralandı. Köprülü kavşak çalışması yapan firma görevlileri, çalışma sahasının giriş-çıkışlarında yolun trafiğe kapalı olduğunu gösteren ve alternatif yollara yönlendiren tabelalar bulunduğunu savunurken, kaza yapan sürücü, yolun girişinde herhangi bir tabela olmadığını, başka sürücülerin de bu yoldan ilerlediğini iddia etti. Yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, sürücü de tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çalışma yapılan yola giren otomobil setten uçtu: 1 yaralı

Çalışma yapılan yola giren otomobil setten uçtu: 1 yaralı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekli olamayanlara müjde! Bakan Sarıeroğlu açıkladı

Emekli olamayanlara müjde! Bakan Sarıeroğlu açıkladı

TSK: İki ayrı çatışmada 7 askerimiz yaralandı

TSK: İki ayrı çatışmada 7 askerimiz yaralandı

RTÜK’ten skandal karar: Ata’ya hakarete ceza yok!

RTÜK’ten skandal karar: Ata’ya hakarete ceza yok!

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ayrılıyor mu?

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ayrılıyor mu?

Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar

Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar

Ensest ilişki şoke etti! Kızı 16 yaşındayken...

Ensest ilişki şoke etti! Kızı 16 yaşındayken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hastanede duş skandalında yeni gelişme

Hastanede duş skandalında yeni gelişme

Jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan kişi, 4 tabancayla yakalandı

Jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan kişi, 4 tabancayla yakalandı

Motosiklet çalan 2 kişi tutuklandı

Motosiklet çalan 2 kişi tutuklandı

Minibüs refüje çarptı: 1 yaralı

Minibüs refüje çarptı: 1 yaralı

Bahçedeki taşın altından 1 kilo bonzai çıktı

Bahçedeki taşın altından 1 kilo bonzai çıktı

Pompalı tüfeği temizlerken kendini vurdu

Pompalı tüfeği temizlerken kendini vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.