Çalışma yapılan yola giren otomobil setten uçtu: 1 yaralı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde, kavşak çalışması nedeniyle trafiğe kapalı yola giren otomobil, setten uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Karasu Çevreyolu, Küpçüler mevkiinde meydana geldi. Karasu’dan Adapazarı istikametine 33 EJD 49 plakalı otomobiliyle ilerleyen Beytullah N., iddiaya göre Küpçüler üst geçit mevkiinden itibaren köprülü kavşak çalışması nedeniyle trafiğe kapalı olması gereken yola girerek D-100 istikametine doğru ilerlemeye devam etti. Atatürk Sanayi kavşağına 100 metre kala iş makineleri tarafından yolun bölünmesiyle oluşan seti fark etmeyen sürücüsünün, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil setten aşağı düştü. Kaza nedeniyle otomobil kullanılamaz hale gelirken sürücünün yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen ablası yaralandı. Köprülü kavşak çalışması yapan firma görevlileri, çalışma sahasının giriş-çıkışlarında yolun trafiğe kapalı olduğunu gösteren ve alternatif yollara yönlendiren tabelalar bulunduğunu savunurken, kaza yapan sürücü, yolun girişinde herhangi bir tabela olmadığını, başka sürücülerin de bu yoldan ilerlediğini iddia etti. Yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, sürücü de tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.