Çalışmaya gittiği tarlada cesedi bulundu

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, Mustafa Özgen'in (53) çalışmak için gittiği tarlada cesedi bulundu.
Olay, gündüz saatlerinde Gökçeören Mahallesi'ndeki Mustafa Özgen'e ait tütün tarlasında meydana geldi. Sabah saatlerinde tarlaya çalışmaya giden Özgen'den bir süre haber alamayan yakınları Özgen'i aramak için tarlaya gitti. Özgen'i yerde hareketsiz yatarken bulan yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Özgen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Özgen'in cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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