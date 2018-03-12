Çalıştığı bahçeden 9 ton gübreyi başkasına sattı

Mersin’in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, bir kişinin çalıştığı bahçedeki 9 ton gübreyi başkasına satarken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 112 acil çağrı merkezinden Tarsus’a bağlı Yaramış Mahallesi’nde gübre hırsızlığı olduğu ihbarını alan ilçe jandarma ekipleri harekete geçti.

Jandarma ekipleri, İ.B. isimli şahsa ait Yaramış Mahallesi sınırlarında Tuzla köprüsünün yakınlarında bahçe içerisinde 1 römork üzerine yüklü olan 9 ton gübreyi ele geçirdi.

Jandarma ekipleri, yaptığı çalışmada bahçede aylıkçı olarak çalışan F.B.’nin yaklaşık 9 ton ağırlığında çuvallar halinde bulunan gübreyi Konaklar Mahallesi’nde C.K. isimli şahsa 3 bin TL karşılığında sattığını tespit etti.

Jandarma ekipleri C.K. isimli şahsın evinde ve deposunda yaptıkları aramada hırsızlığa konu olan 9 ton gübreyi, depoda ele geçirdiler.

C.K. isimli şahıs beyanında gübrelerin çalıntı olduğunu bilmediğini, F.B. isimli şahıstan 3 bin TL karşılığında satın aldığını beyan ederken, gübrelere el koyan jandarma ekipleri Cumhuriyet Savcısının talimatı ile sahibine teslim ettiler.

Konu ile ilgili olarak şüpheli şahıs F.B. gözaltına alındı.