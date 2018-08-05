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Çalıştığı binanın ikinci katından düşen işçi ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2018 20:19 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de, yalıtım yaptığı binanın 2'nci katındaki iskeleden aşağı  düşen inşaat işçisi Alattin Arik (38), ağır yaralandı.

Çalıştığı binanın ikinci katından düşen işçi ağır yaralandı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de, yalıtım yaptığı binanın 2'nci katındaki iskeleden aşağı düşen inşaat işçisi Alattin Arik (38), ağır yaralandı.
Olay, Merkez Selahattin Kaya Caddesi üzerindeki apartmanda meydana geldi. Binada yalıtım çalışması yapan Alattin Arik, 2'nci kattaki iskelede çalışırken dengesini kaybederek aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından Arik'i ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Arik'in binadan düşme anına tanık olan esnaf Fahrettin Özdemir, yeterli güvenlik önlemi alınmadığından dolayı olayın yaşandığını ifade ederek, yetkililerin böylesi çalışmalarda gerekli denetimleri artması gerektiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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