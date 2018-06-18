Çalıştığı fabrikada fenalaşan 4 çocuk babası işçi öldü

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde bir un fabrikasında çalışan 4 çocuk babası Rıdvan Aydoğmuş (33), iş yerinin deposunda rahatsızlandıktan sonra henüz belirlenemeyen bir nedenden yaşamını yitirdi.
Silvan ilçesindeki bir un fabrikasında çalışan Rıdvan Aydoğmuş, bugün sabah saatlerinde temizlik için iş yerine ait depoya girdi. Burada henüz belirlenemeyen bir nedenden fenalaşan Aydoğmuş, arkadaşlarının gözü önünde yere yığıldı. İşçilerin ihbarıyla fabrikaya gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Rıdvan Aydoğmuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Ambulansla Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydoğmuş'un cenazesi, burada yapılan ön otopsinin ardından, ölüm nedeninin kesin tespiti için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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