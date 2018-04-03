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Çalıştığı inşaatın 3. katından düşen işçi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 19:46 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çivril ilçesinde çalıştığı inşaatın 3.

Denizli’nin Çivril ilçesinde çalıştığı inşaatın 3. katından düşen bir işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, olay Çivril ilçesi Yukarı Mahalle’deki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta yüklenici firmalardan birinde çalışan işçi Ferhat Avneş (21) 3. katta duvar ördüğü sırada dengesini kaybederek aşağı düştü. Arkadaşlarının haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri Avneş’e yaptıkları ilk müdahalenin ardından şahsı Çivril Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Talihsiz işçinin hastanede ki tedavisinin devam ettiği bildirildi. Olayın ardından polis tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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