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Çalıştığı iş yerinde uyuşturucu satarken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2018 17:07 | Son Güncelleme

SAMSUN'da  Zeynel D., çalıştığı iş yerinde 'uyuşturucu ticareti yaptığı' iddiasıyla gözaltına alındı.

Çalıştığı iş yerinde uyuşturucu satarken yakalandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da Zeynel D., çalıştığı iş yerinde 'uyuşturucu ticareti yaptığı' iddiasıyla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışma sonucu, Canik ilçesi Yeni Mahalle'de bir iş yerinde çalışan Zeynel D.'nin bir kişiye uyuşturucu sattığını tespit etti. İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. İş yerinde yapılan aramada ise 2 paket bonzai ve 4 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeynel D., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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