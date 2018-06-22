HABER

Çalıştığı kurumdan 3 tabanca çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 16:20 | Son Güncelleme

ANTALYA’da çalıştığı resmi kurumdan 3 tabanca çaldığı iddia edilen özel güvenlik görevlisi Ş.V.

Çalıştığı kurumdan 3 tabanca çaldı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA’da çalıştığı resmi kurumdan 3 tabanca çaldığı iddia edilen özel güvenlik görevlisi Ş.V. gözaltına alındı.
Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kepez İlçesi Fabrikalar Mahallesi'ndeki resmi bir kurumdan 3 tabancanın çalınması üzerine soruşturma başlattı. Polis ekipleri, kurumun güvenlik kameralarından tabancayı çalan şüphelinin, kurumun özel güvenlik görevlisi Ş.V. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri Ş.V. ile silahları satın aldıkları tespit edilen E.K, F.K., K.A. ve Z.K.S.'yi gözaltına aldı. Çalınan tabanca ve mermilere el konuldu.

FOTOĞRAFLI

Çalıştığı kurumdan 3 tabanca çaldıÇalıştığı kurumdan 3 tabanca çaldı

PARTNERYetenek Sizsiniz'deki çıplak şov olay oldu! Örtüyü çekince...Yetenek Sizsiniz'deki çıplak şov olay oldu! Örtüyü çekince...
Denizde cesedi bulunan Gülizar'ın ölüm nedeni araştırılıyorDenizde cesedi bulunan Gülizar'ın ölüm nedeni araştırılıyor
İmam, öldürüldüğü eve tesisat tamirine yardım için gitmiş (2)İmam, öldürüldüğü eve tesisat tamirine yardım için gitmiş (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Hakan Sabancı herkese mesaj atıyormuş!

Hakan Sabancı herkese mesaj atıyormuş!

Son dakika! Erdoğan'dan İnce'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydı ile ilgili flaş açıklama

Son dakika! Erdoğan'dan İnce'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydı ile ilgili flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da cinsel istismara uğrayıp öldürülmüştü! 15 yaşındaki Sezgi Kırıt'ın davasında karar verildi!

Antalya'da cinsel istismara uğrayıp öldürülmüştü! 15 yaşındaki Sezgi Kırıt'ın davasında karar verildi!

Sakarya'da tuvaletini iş merkezindeki çöpe yapan adam kameraları fark edemedi!

Sakarya'da tuvaletini iş merkezindeki çöpe yapan adam kameraları fark edemedi!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Bir garip nikah! Damat hayatının şokunu yaşadı

Bir garip nikah! Damat hayatının şokunu yaşadı

Bodrum'da Hacer Tülü'nün de öldüğü saldırı intikam cinayeti mi?

Bodrum'da Hacer Tülü'nün de öldüğü saldırı intikam cinayeti mi?

Sosyal medya hesabındaki notu okuyan herkes evine koştu

Sosyal medya hesabındaki notu okuyan herkes evine koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.