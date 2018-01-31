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Çalıştıkları fırında cesetleri bulundu

YAŞAM HABERLERİ | 31.01.2018 21:57 | Son Güncelleme

Haber: İbrahim AKTÜRK - Kamera: Murat SOLAK / İstanbul,(DHA)Başakşehir'de, çalıştıkları fırında kalan 4 işçinin cesedi bulundu. Polis ekiplerinin inceleme çalışmalarının ardından cesetler Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan fırının iki ortağı serbest bırakıldı.ÇALIŞTIKLARI FIRINDA KALIYORLARDIOlay, dün gece saatlerinde Ziya Gökalp Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerindeki bir fırında meydana geldi. Fırında çalışan ikisi Türk, ikisi yabancı uyruklu olan 4 işçi aynı zamanda çalıştıkları fırında kalıyorlardı. Gece saatlerinde fırın sahibi ekmek üretimi için işyerine geldiğinde çalışanları uyandırmak amacıyla içeriye girdi. İŞÇİLERİ UYANDIRAMAYINCA..Ancak işyeri sahibinin tüm çabalarına rağmen işçiler uyanmadı. Bunun üzerine işyeri sahibi durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri, 4 işçinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, fırında geniş çaplı inceleme yaptı. İnceleme çalışmalarının ardından ölen işçilerden 24 yaşındaki Adem Porsuk ve kardeşi 17 yaşındaki Oktay Porsuk, Suriye uyruklu Agıl Reşit ve Pakistan uyruklu Hikmet ismindeki soyadı tespit edilemeyen işçi otopsi raporu için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. FIRININ ORTAKLARI ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDIGözaltına alınan fırının sahipleri O.T.ve R.Y. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ölen Türk kardeş işçilerden Adem Porsuk ile Oktay Porsuk'un çalışmak için bir süre önce memleketleri Bitlis'ten geldikleri öğrenildi. Fırının camında 'Cenazeden dolayı Pazartesi'ne kadar kapalıyız' yazısı dikkat çekti.KARBONMONOKSİTTEN ÖLDÜKLERİ ŞÜPHESİÖte yandan, çevredekilerin bir kısmı ölen işçilerin yedikleri tavuktan zehirlenerek ölmüş olabileceklerini söylediler. Polis ekipleri, işçilerin karbonmonoksitten zehirlenmiş olabileceklerinden şüpheleniyor.

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