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Çalıştıkları işyerinden mazot çalarken yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 17:59 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir taş ocağından mazot hırsızlığı yapmaya kalkışan 3 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Çalıştıkları işyerinden mazot çalarken yakalandılar

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir taş ocağından mazot hırsızlığı yapmaya kalkışan 3 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Şüphelilerden 2'sinin taş ocağında çalıştığı ortaya çıktı.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Yaylaköy Mahallesi'ndeki taş ocağı şantiyesinde meydana geldi. Şantiyede görevli gece bekçisi, iş makinelerinden birilerinin mazot çaldığının fark ederek jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, kamyonetle kaçmaya çalışan A.Y. B.K. ve A.Ç.'yi yakaladı. Araçta yapılan aramada, çeşitli ebatlarda 19 bidonda, 600 litre mazot bulundu.
Yakalanan A.Ç.'nin şantiyede iş makinesi operatörü, B.K.'nin ise aynı yerde yağcı olarak çalıştığı ortaya çıktı. 600 litre mazotla yakalanan şüphelilerin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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