Cam kırıkları yangın çıkardı; 20 dönüm ormanlık zarar gördü

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, cam kırklarının kuru otları tutuşturması sonucu çıkan yangında, 20 dönüm ormanlık ve 50 ağaç zarar gördü.

Yangın, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Kürtüllü Mahallesi'ndeki ormanlıkta çıktı. Cam kırıklarının kuru otları tutuşturması sonucu ormanlıktan alevler yükselmeye başladı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine olay yerine Malkara Orman İşletme Müdürlüğü ve Malkara Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında 20 dönüm ormanlık ve 50 ağaç zarar gördü. İtfaiye ve jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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