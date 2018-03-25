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Cam silerken pencereden düşen kadın hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 17:01 | Son Güncelleme

Konya’da cam silen bir kadın, dengesini kaybedip 1.

Konya’da cam silen bir kadın, dengesini kaybedip 1. kattaki pencereden düşerek hayatını kaybetti.
Olay, 13.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Ebu Suud Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı apartmanın 1. katındaki eve temizliğe giden Raziye Topçu (44), camları sildiği sırada dengesini kaybederek pencereden aşağıya düştü. Kadını kanlar içerisinde gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Kafasının üzerine düşerek boynunun kırıldığı öğrenilen Raziye Topçu’nun, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemelerin ardından hayatını kaybeden 44 yaşındaki kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Konya Eğitim ve Araştırma Hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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