Çamaşır asarken damdan düşen kadın ağır yaralandı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde çamaşır asmak için çıktığı damdan dengesini kaybederek yere düşen 28 yaşındaki kadın ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yaşandı. Çamaşır asmak için tek katlı evinin damına çıkan 28 yaşındaki N.H. isimli kadın, dengesini kaybederek yere düştü. Ambulansla Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz kadın sağlık durumu ciddi olduğu gerekçesiyle Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan kadının belinin kırıldığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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