Camdan düşen Şengül öğretmenin ölümüne ilişkin davada cansız mankenle keşif kararı

Beyoğlu’nda geçen yıl, öğretmen Şengül Karaca’yı iterek ölümüne sebep olduğu iddiasıyla müebbet hapis istemiyle Hasan Aydın’ın yargılandığı davada mahkeme, Şengül öğretmenin düştüğü yerde cansız manken kullanılarak keşif yapılmasına karar verdi.

Beyoğlu’nda 4 Mayıs 2017’de kaldığı evin penceresinden düşerek ölen öğretmen Şengül Karaca’yı iterek ölümüne sebep olduğu iddia edilen Hasan Aydın’ın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Yıldız ve avukatı ile Şengül Karaca’nın ağabeyi Yalçın Karaca ve avukatları Meriç Eyüboğlu katıldı.

Duruşmada, önceki celsede sanık tarafından dile getirilen "Şengül Karaca’nın kullandığı psikolojik tedavi ilaçlarının intihara yol açtığı" iddiası üzerine Adli Tıp Kurumu’na gönderilen yazıya gelen cevap okundu. Söz konusu cevap yazısında, bu ilaçların intihara yol açan bir etkisinin olmadığı; ancak maktulün ilacı alkollü içki ile almış olmasından kaynaklı ani karar verebilme, risk alma, cesaret gibi yan etkileri olabileceğinin yer aldığı belirtildi. Adli Tıp Kurumu’ndan gelen başka bir rapora göre ise olay yerinde bulunan pantolonun üzerindeki kanın sanığa ait olduğunun belirlediği kaydedildi.

Rapora ilişkin söz alan sanık sanık Hasan Aydın, “Bilirkişi raporunda, gelen talimat yanıtını aleyhime olan hususları kabul etmiyorum. Kendini attıktan sonra aşağı inmeden eşofmanı çıkarıp pantolon giymiştim. Pantolondaki kan nasıl oluştu bilmiyorum beklide kendime zarar vermişimdir” dedi.

Şikayetçi Yalçın Karaca ise “Kardeşimle Hasan ile 10 yıldır birlikteydi. Hasan beni tanıyordu. Neden beni arayıp kardeşin intihar etti diye bilgi vermedi? Bu da sanığın iyi niyetli olmadığını göstermektedir” dedi.

Karaca’nın avukatı Meriç Eyüboğlu da olay yerinde keşif yapılmasını talep etti.

Cansız mankenle keşif kararı

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.

Heyet, keşiften önce Ulusal Kriminal Laboratuarı Daire Başkanlığı’na müzekkere yazılarak 1.55 santimetre boyunda 55 kilogram ağırlığında cansız manken hazırlanarak maktulün aşağı atladığı veya atıldığı yönündeki iddialara yönelik bir bilirkişinin bildirilmesini kararlaştırdı. Ayrıca Kriminal Polis Laboratuarı’na yazı yazılarak mahallinde ölçümler yaptırılmasına ve İstanbul Teknik Üniversitesi’ne yazı yazılarak 3 fizik mühendisinin keşif günü bulundurulmasına da karar verildi. Keşif yerinde güvenlik tedbiri alınmasına da hükmeden heyet, tanıkların dinlenmesine hükmetti. Dosyadaki yazışmaları, dosya kapsamını dikkate alan heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Şengül Karaca ile sanık Hasan Aydın’ın aynı evde yaşadıkları, olay tarihinde okul çıkışında buluştukları, yemek yiyip alkol aldıkları, daha sonra eve gittikleri, aralarında tartışma çıktığı anlatılıyor. Şengül Karaca’nın arkadaşlarına Facebook’tan Hasan’ın kendisine şiddet uyguladığına dair mesaj attığı, daha sonra saat 02.00 sıralarında maktulenin evin penceresinden sokağa düştüğü belirtiliyor. İddianamede, sanık Hasan Aydın’ın maktuleyi iterek ölümüne sebep olduğu ifade edilerek "Kasten öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.