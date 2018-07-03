Cami avlusunda cinayete 25 yıl hapis

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da cami avlusunda Ümit Daştan'ı (35) tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Fatih Parmaksız (37), 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2017 yılı Mart ayında Çepni Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi önünde meydana geldi. Fatih Parmaksız, aralarında husumet bulunduğu belirtilen Ümit Daştan'ı tüfekle ateş ederek yaraladı. Caminin avlusunda yere düşen Daştan'a, Fatih Parmaksız bir kez daha ateş ederek öldürdü. Fatih Parmaksız, polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Hakkında 'kasten öldürme' suçundan Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan tutuklu sanık Fatih Parmaksız, son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada tarafların avukatları da hazır bulundu. Son kez savunmasını yapan Fatih Parmaksız, “Öldürdüğüm kişi, benim dayımın oğlu olur. Bu kişi kız kardeşimi kaçırmış ve zorla tutmuştu. Beni aradı ve Çorum’a geleceğini söyledi. Benimle buluşmak istedi. Ben de gelmemesini söyledim. Geleceğini söyleyince ben de terminale gittim, orada karşılaştık. Ben tekrar Çorum’dan gitmesini söyledim, ancak o gitmeyeceğini söyledi. Bana ağza alınmayacak küfürler etti. Ben de tüfekle vurdum, namusumu temizledim" dedi.

Sanığın kız kardeşi Hilal G. de Daştan'ın kendisini Ankara'ya kaçırarak zorla tuttuğunu anlatarak, "Eşim cezaevindeydi. Bir gün bize gelerek, beni kaçırıp Ankara'ya götürdü. Beni uyuşturucu bağımlısı yaptı. Telefonumu elimden aldı. Kimseden yardım isteyemedim. Daha sonra beni bırakınca Çorum'a dönebildim" diye konuştu.

Parmaksız'ı "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptıran mahkeme heyeti, daha sonra sanığın sosyal ilişkileri, olaydan sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın, sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini göz önünde bulundurarak, cezayı 25 yıla düşürdü.

FOTOĞRAFLI

