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Cami derneğinin paralarını çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 16:59 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişi, girdiği camide, cami derneğine ait 2 bin lira çaldı.

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişi, girdiği camide, cami derneğine ait 2 bin lira çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde dün gece saatlerinde Ayşe Hatunlar Camii'ne giren hırsız, yaklaşık 2 saat boyunca içeride dolaşarak çalacak bir şeyler aradı. Masanın çekmecesinde bulunan anahtarı alan hırsız, cami derneğine ait ahşap dolapta bulunan 2 bin TL'yi çaldı. Hırsızlık anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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