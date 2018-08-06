Cami hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

Tolga YANIK/KONYA,(DHA)- KONYA'da çatı katından girdiği camide içerisinde 500 lira bulunan bağış kutusunu çalan hırsız, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Hırsızın, imamın giydiği cübbeyi bile araması dikkat çekti.
Olay, gece yarısı 00.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Kalfalar Mahallesi'nde bulunan bir camide meydana geldi. Caminin çatı katından içeriye giren hırsız, dolap içerisinde bulunan ve içerisinde yaklaşık 500 lira bulunan bağış kutusunu çaldı. Bir süre daha caminin içerisinde dolaşan şüpheli, imamın giydiği cübbeyi dahi araması dikkat çekti. Hırsız, camiden çıkarken ayakkabısını ve şapkasını camide unuttu. Sabah namazı için camiye gelen imam ise hırsızlığı fark edip durumu polise bildirdi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.
FOTOĞRAFLI
ABD'nin İran'a yaptırımları başlıyor! Türkiye ile yeni krizleri başlatabilir (Dolardan tarihi rekor)
Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hocam' dediği Ömer Öztürk'ten, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerine sert cevap: Senin şeyhin kim de ona sorulacak!
CHP'de 'Kurultay yok' kararından sonra muhaliflerden ilk açıklama
Çocuklarının önünde soyunan adama silahını doğrultup...
CHP'den son dakika açıklaması: Kurultay yok
Atı kamyonun arkasına bağlayıp sürüklediler... Ankara'da kan donduran görüntü!
Muğla'nın Marmaris ilçesine mega misafir! Herkes onu izledi
Suruç'ta PKK'lıların saldırısına uğrayan AK Parti Milletvekili İbrahim Yıldız'a acı haber! Amcasını da kaybetti!
Bu düğünde herkes ikiz! Kim, kimin eşi? Anlamak mümkün değil
Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı
Güçlü manyetik alana sahip gezegene benzer gök cismi keşfedildi
Yerel yerleştirme ve LGS nakil tercih işlemleri başlıyor! İşte e-okul nakil başvuru kılavuzu, tercih listeleri, taban puanlar ve boş kontenjanlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum